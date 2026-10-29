聽新聞
0:00 / 0:00

違規前科累累…仁武月子中心颱風夜趕走產婦 2負責人涉詐10萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導

高雄仁武區一處月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，家屬氣憤指控「欺人太甚」。警方到場排解，業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現，這家月子中心不僅財務困難且違規挨罰，卻仍持續吸金，廿五日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以十萬元交保

衛生局表示，二○二二年起多次稽查，發現這家月子中心應設護理機構而未申設，非法執行護理（醫療）行為，違反護理人員法第十六條等規定，迄今年二月累計裁罰九次，金額達二三一萬元。

廿三日薔琵颱風來襲，傳出經營不善的這家月子中心竟在風雨交加夜晚要求產婦離開，家屬氣得在社群平台發文，指弟媳才剛入住不到五天就被趕出來，大批網友直呼太過分、真的很扯。

仁武警分局獲報到場，張姓現場負責人辯稱是人力調整，將與律師商討賠償。但橋頭地檢署廿四日接獲月子中心疑似惡意倒閉情資，廿五日持搜索票前往營業處所及徐姓負責人戶籍地搜索，查扣帳冊、手機等證物，傳喚多名證人，並拘提徐、張兩名負責人到案，釐清案情。

檢方初步調查，月子中心去年起財務就出狀況，且違反護理人員法等相關規定，多次遭到裁罰，徐姓、張姓負責人明知財務惡化，今年四月至十月間仍持續收住產婦，收取大筆款項。檢察官訊問後，認定徐女、張男涉犯刑法詐欺等罪嫌重大，但考量二人已到案且相關證物均已遭查扣，無羈押必要，分別諭知以十萬元具保，並均限制住居及出境、出海。

仁武 月子中心 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

河口湖命案 井女丈夫涉教唆殺妻、詐保3000萬

葉黃素變傷科藥費！一家6口涉串3中醫診所詐保1800萬

高雄婦遭假投資詐300萬 女車手遭計誘落網嗆警「大聲幹什麼」

陽明山高檔夜景日料餐會疑涉賄 檢調漏夜偵訊陳重文等21人

相關新聞

違規前科累累…仁武月子中心颱風夜趕走產婦 2負責人涉詐10萬交保

高雄仁武區一處月子中心在薔琵颱風襲台當晚，無預警要求剛生產完的產婦與寶寶離院，家屬氣憤指控「欺人太甚」。警方到場排解，業者辯稱是人力調整，但檢方追查發現，這家月子中心不僅財務困難且違規挨罰，卻仍持續吸金，廿五日拘提負責人徐姓女子及現場負責人張姓男子，訊後分別以十萬元交保。

涉招待台南選民遊陸 翁語含遭押…嘉義鄉長候選人被搜嗆司法「介選變助選」

台南市議員第十一選區國民黨候選人翁語含遭檢舉涉招攬選民接受招待赴中國大陸旅遊，她與助理昨收押；另外，嘉義縣無黨竹崎鄉長候選人何子凡遭控與親友赴中國大陸浙江旅遊有違反選罷法之嫌，前天無保請回，他昨批「這不是介選，什麼才是介選？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。