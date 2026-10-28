嘉市「汽車單行、機車雙向」道路車禍 73歲男開車撞對向機車後翻車

嘉義市西區民權路今天下午發生轎車翻覆事故，73歲張姓男子駕駛轎車沿民權路由西向東行駛，先與對向45歲張姓女子騎乘的機車發生擦撞，隨後車輛失控衝向路旁，接連撞上3輛停放的機車後翻覆，總計4輛機車遭撞，造成女騎士受傷送醫、張男肩膀擦傷。由於嘉義市部分道路採汽車單向、機車雙向通行設計，事故也引發道路通行安全關注。

嘉義市警察局今天下午4時52分接獲通報，西區民權路發生交通事故，立即派員到場處理。警方初步調查，張男駕駛小客車沿民權路行駛，途中與對向張女騎乘的機車發生擦撞，隨後車輛失控衝向人行道，撞擊路旁3輛停放機車後翻覆，現場多輛機車受損。

事故造成張女受傷，由救護人員送往醫院治療；張男肩膀擦傷，但未就醫，友人接獲消息後趕抵現場協助處理。警方對雙方駕駛實施酒測，均無酒精反應，詳細肇事原因及責任仍待調查釐清。

據張男友人轉述，民權路為汽車單向通行路段，張男當時由西向東行駛，接近事故地點時，遇到對向駛來的機車，雙方疑似閃避不及發生擦撞。當時正值下班時段，車流較多，加上天色逐漸昏暗，張男可能因碰撞後一時緊張，導致車輛接連撞擊路旁機車翻覆。不過，這項說法仍有待警方調查確認。

嘉義市部分道路採取限制三輪以上車輛單向通行的交通管制方式，汽車只能依指定方向行駛，機車及自行車則可雙向通行。這類道路外觀看似一般單行道，實際通行規定卻不同，也讓汽車駕駛行經路口或會車時，必須特別留意對向機車動態。

嘉義市因市區道路較狹窄，部分商圈及街道長期採取汽車單向、機車雙向通行的交通設計，與一般全面禁止逆向行駛的單行道有所區別。這起事故是否涉及道路配置、駕駛注意義務或其他因素，仍須由警方依現場跡證釐清。

警方呼籲，駕駛人行經市區道路，應隨時注意前方路況及其他車輛動態，依照道路標誌、標線行駛，尤其在交通繁忙及視線不佳時，更應減速慢行，避免交通事故發生。

嘉義市民權路轎車翻覆事故造成路旁機車及設施受損，拖吊人員操作吊臂清理現場，吸引民眾圍觀。記者李宗祐／攝影

嘉義市民權路1輛轎車先擦撞對向女騎士，再失控衝撞路旁停放的3輛機車後翻覆，總計4輛機車遭撞。現場機車倒成一團，還有路旁設施遭撞毀，拖吊人員協助清理。記者李宗祐／攝影

嘉義市民權路今天下午發生轎車失控翻覆事故，車輛四輪朝天橫躺路面，路旁多輛機車遭撞毀，現場還有水管破裂噴出大量水柱。圖／讀者提供

嘉義市民權路發生轎車擦撞機車後翻覆事故，拖吊車晚間到場將側翻的轎車吊起，準備移離現場。記者李宗祐／攝影

嘉義市民權路張姓男子駕車與對向機車發生擦撞，女騎士受傷送醫，機車倒臥路中央，車體零件散落一地。圖／讀者提供

肇事轎車駕駛張男（白襯衫）坐在路旁階梯上，向趕來關心的友人談及事故發生經過，警方在旁處理。記者李宗祐／攝影