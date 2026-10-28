影／火燒3小時！竹科嘉晶電子2、3樓全毀 初估財損1.3億

新竹科學園區嘉晶電子創新廠今天發生火警，火勢波及建物2、3樓，消防局出動消防車、人員及無人機搶救，並調派雲梯車從外部破窗射水，歷經3小時灌救，已撲滅火勢，所幸無人受傷或受困，初估財物損失約1億3000萬元，起火原因仍待調查。

新竹縣政府消防局表示，今天上午8時19分接獲通報，指寶山鄉創新一路3號嘉晶電子創新廠發生火警，立即派遣消防人車前往搶救，並請新竹市消防局支援。

消防人員到場後，先部署2條水線進入建物，搜尋2樓起火位置並滅火；針對3樓火勢，則由義消無人機隊操作無人機進行空中勘查，掌握火勢分布及現場狀況，另出動2輛雲梯車升梯，從建物外部破窗射水，壓制火勢後再進入室內處理殘火，防止火勢持續延燒。

消防局指出，現場2、3樓主要燃燒辦公室用品及廠內機器設備，兩層樓燃燒面積合計約3700平方公尺。這起火警共出動新竹縣消防車輛20輛、消防人員43人及義消6人，無人機出勤10架次，另由新竹市消防局支援4輛消防車及8名消防人員協助救災。

消防局已通報環保局、新竹科學園區管理局及火災調查科，後續將釐清起火原因及相關損失。消防局也提醒，工廠及辦公場所應定期檢查電氣設備與變電設施，落實消防設備維護及自主防火管理，降低火災發生與延燒風險。

消防局出動消防車、人員及無人機搶救，並調派雲梯車從外部破窗射水，歷經3小時灌救，已撲滅火勢。圖／新竹縣消防局提供