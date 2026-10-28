金城國中代理教師租屋處身亡 才住1個月、房東錯愕：看不出異樣

金門縣金城國中一名李姓代理教師昨日被發現陳屍租屋處，消息傳出，震驚地方，師生都難以置信，李師年約33歲，到金門任教僅約9周，搬入租屋處也才1個月左右，平時教授表演藝術、音樂及校訂課程，因教學活潑、待人親切，深受學生喜愛。房東表示，李師平日生活單純、作息正常，與房東及鄰居互動良好，事發前幾天碰面時也看不出異狀，對於突如其來的噩耗相當錯愕。

據了解，李師昨日未到校授課，校方多次致電聯繫未果，隨後報警處理，由里長會同警方前往租屋處查看，才發現李師已經身亡。警方在現場未發現遺書，僅在桌上發現一個裝有平安符的紅包袋，確切死亡時間及原因仍有待進一步釐清。李師母親接獲消息後，也已趕赴金門處理後續事宜。

房東回憶，李師外型斯文，平時給人陽光、樂觀的印象，待人有禮貌，總是笑嘻嘻的，生活作息規律，也很少在外逗留，平常表現正常，與鄰居相處融洽。房東表示，事發前曾與李師碰面，當時完全看不出有任何異樣，得知噩耗後難以置信。

金城國中表示，李師平日教學認真、熱心投入校務，具備舞蹈專長，除負責課程教學，也樂於協助校內各項活動，經常透過活潑、多元的方式帶領學生學習，與學生互動良好，為校園帶來不少活力。對於李師突然離世，全校師生及同仁深感震驚、哀痛與惋惜。

校方指出，事發後已第一時間完成校安通報，並協助家屬處理後續事宜，也向全體教師說明相關情況。針對李師授課班級，學校將安排適切的輔導與關懷措施，持續關注學生及教職員的情緒與心理需求，視個別情況提供必要支持，陪伴師生面對突如其來的失落。

至於外界傳出事件涉及霸凌等情事，金門縣政府教育處表示，初步調查尚未發現相關情事，對於相關說法從何而來並不清楚，提醒應避免在事實未明前臆測事件原因。

金城國中也呼籲外界尊重家屬隱私與感受，涉及家屬個人意願及相關事宜，校方不便代為表達或評論，希望各界以審慎、尊重的態度看待事件，給予家屬平靜哀悼的空間。

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金門縣金城國中一名李姓代理教師昨日被發現陳屍租屋處，消息傳出，震驚地方，校方今天發出聲明。圖／摘自學校臉書