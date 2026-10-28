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竹縣寶山電子工廠火警撲滅 財損約1.3億元
新竹縣寶山鄉1間工廠今天發生火警，消防人員歷經約3小時將火勢撲滅，燃燒面積約3700平方公尺，無人受傷或受困，經估算，財損約新台幣1億3000萬元。
新竹縣政府消防局發布新聞稿表示，上午8時19分接獲寶山鄉創新一路1間工廠火警通報，立即派遣消防人車前往搶救，並請新竹市消防局支援。
竹縣消防局指出，消防人員到場部署2條水線進入建物內部，搜尋2樓燃燒位置並進行滅火；針對3樓火勢，由義消無人機隊操作無人機空中勘查，另出動2輛雲梯車從建物外部破窗射水，壓制火勢後進入室內處理殘火。
消防局表示，現場2樓及3樓主要燃燒辦公室用品及廠內機器設備，合計燃燒面積約3700平方公尺，經估算財損約1億3000萬元，詳細起火原因仍待調查。
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