竹縣寶山電子工廠火警撲滅 財損約1.3億元

金門縣金城國中一名李姓代理教師昨日被發現陳屍租屋處，消息傳出，震驚地方，師生都難以置信，李師年約33歲，到金門任教僅約9周，搬入租屋處也才1個月左右，平時教授表演藝術、音樂及校訂課程，因教學活潑、待人親切，深受學生喜愛。房東表示，李師平日生活單純、作息正常，與房東及鄰居互動良好，事發前幾天碰面時也看不出異狀，對於突如其來的噩耗相當錯愕。

2026-10-28 18:12