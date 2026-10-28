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男中7刀疑被索取財物丟包國道 同車涉案嫌落網

中央社／ 彰化縣28日電

黃男今天與友人共乘汽車行駛國道南下，疑遭友人索取財物、持刀攻擊後，於國道3號南向202.7公里處、彰化快官路段被「丟包」幸無大礙，國道警方下午帶回涉案黃姓犯嫌釐清案情。

內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊今天清晨5時46分接獲彰化縣110通報，國道3號南向202.7公里處、彰化快官路段有行人受傷，當事人自稱遭毆打後「丟包」，立即派遣巡邏車到場查看，發現這名行人臉部及手臂等受傷，意識清楚，由救護車送醫檢傷。

彰化縣消防局救護人員檢傷發現44歲黃姓男子臉部、左手、左肩後方等處共有7處刀傷，意識清楚、無生命危險，送往亞洲大學附屬醫院；黃男包紮後上午出院，隨員警至國道七隊製作筆錄釐清，但對過程交代避重就輕，警方尚未發現黃男違法情事，製作筆錄後離去。

黃男透露，與友人共乘汽車從高雄市前往桃園市，返程途中遭索取財物，並於台中市泰安路段遭駕駛持瑞士刀攻擊，最後在國道3號彰化快官路段被「丟包」。

國道七隊另一方面持續調閱監視器追查涉案人車，今天下午前往高雄市帶回駕駛黃姓犯嫌，警方表示，由於黃姓犯嫌在國道台中市泰安路段持刀攻擊黃姓被害人，案件繫屬台中地方檢察署，詢問黃嫌後，將請示檢察官採隨案解送台中地檢署複訊或函送偵辦。

國道 丟包 內政部

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