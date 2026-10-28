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男騎車侵入屏東下寮路平交道遭列車撞死 身分待確認

中央社／ 屏東縣28日電

屏東佳冬到枋寮間下寮路平交道，今天下午2時許發生死亡事故。一名男性於平交道柵欄放下時，強行騎電動車闖入，遭列車撞擊死亡。現場狀況已排除，死者身分待確認。

鐵路警察局高雄分局發布訊息表示，今天下午2時10分接獲台鐵枋寮站通報，有民眾於下寮路平交道（屏東線高雄起58K605M）遭410次3000型列車撞擊。分局枋寮派出所及偵查隊獲報後，立即派員趕赴現場處置並排除狀況，同時配合相關單位辦理後續作業，以儘速恢復行車秩序。

高雄分局表示，經完成現場蒐證，列車已於下午3時12分放行，經初步調查，死者為年約60至70歲的男性長者，當時騎乘電動機車行經事故地點遭列車撞擊，身分確認中。

台灣鐵路股份有限公司鄭重呼籲民眾要愛惜生命，勿任意侵入路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾權益。

據了解，該男身穿紅衣、戴帽子，騎乘電動機車。行經平交道時柵欄已放下，男子仍強行騎車闖入。撞擊力道之大，遺體難以辨識身分，電動機車也全毀。

屏東 高雄 台鐵

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