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樹林公車左轉撞行穿線婦人 70歲婦雙腿遭輾疑骨折送醫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市樹林區中山路一段與文化街口今上午發生嚴重交通事故，43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚，經救護人員送醫治療。警方初步調查，公車駕駛酒測值為零，詳細肇事責任仍待釐清。

樹林分局表示，今天上午11時35分許接獲通報，樹林區中山路一段發生營業大客車與行人交通事故。經了解，43歲黃姓男子駕駛公車，沿中山路一段行駛，準備左轉進入文化街時，與當時行經行人穿越道的70歲黃姓婦人發生碰撞。

事故造成黃婦雙側小腿以下遭公車輾壓，外觀疑有骨折情形，所幸婦人意識清楚，救護人員到場後將她送往醫院救治。警方也已通知傷者家屬前往醫院。

警方指出，經對黃姓公車駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值為每公升0.00毫克，未有酒駕情事，至於事故發生經過及詳細肇事責任，仍待後續調查釐清。

樹林分局呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，應減速慢行並注意周遭行人動態，遇有行人穿越道路，務必停車禮讓；行人通過路口時也應留意周遭車輛，共同維護道路交通安全。

43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝
43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝

43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝
43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝

43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝
43歲黃姓男子駕駛營業大客車，左轉文化街時，與正行走在行人穿越道上的70歲黃姓婦人發生碰撞，婦人雙側小腿以下遭公車輾壓，疑似骨折，所幸意識清楚。記者張策／翻攝

公車 骨折 公車駕駛

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