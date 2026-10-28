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影／與死神搶時間！淡水警CPR急救 車禍昏迷老婦恢復心跳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡江大學旁水源街下坡路段，上午有1名66歲老婦騎機車高速衝撞路旁3人和12輛機車，老婦當場失去生命徵象，恰巧附近有2名員警正在處理事故，馬上衝過來實施CPR搭配AED急救直到救護車趕抵接手，老婦恢復心跳獲救。

車禍發生在上午9時許，淡江大學圍牆邊的水源街二段坡道路旁停滿整排機車，20歲周姓大學生騎機車正在尋找空位，看見77歲廖姓老翁和妻子準備牽車離開，男大生才剛靠邊準備等候車位就被撞上。

66歲周姓老婦下坡騎車速度頗快往學府路方向直行，直接撞上路旁的男大生和老夫婦3人，周婦當場失去生命徵象。淡水警分局中山路派出所警員顏毅賢、李嘉祐正在附近處理交通事故，聽見撞擊聲馬上趕過去查看。

警員顏毅賢透過電話在119救護技術員指導下，持續對老婦壓胸實施心肺復甦術、警員李嘉祐衝進學校借來自動體外心臟電擊去顫器（AED），直到救護車趕抵接手急救再轉送淡水馬偕醫院，周姓老婦已恢復心跳及意識獲救。交通事故後續由警方進一步調查釐清。

淡水警分局中山路派出所警員顏毅賢（左）、李嘉祐（右）協助急救車禍昏迷老婦。圖／淡水警分局提供
淡水警分局中山路派出所警員顏毅賢（左）、李嘉祐（右）協助急救車禍昏迷老婦。圖／淡水警分局提供

新北市淡江大學旁水源街下坡路段，上午有1名66歲老婦騎機車高速衝撞路旁3人和12輛機車，老婦當場失去生命徵象，恰巧附近有2名員警正在處理事故，馬上衝過來實施CPR搭配AED急救直到救護車趕抵接手，老婦恢復心跳獲救。記者林昭彰／翻攝
新北市淡江大學旁水源街下坡路段，上午有1名66歲老婦騎機車高速衝撞路旁3人和12輛機車，老婦當場失去生命徵象，恰巧附近有2名員警正在處理事故，馬上衝過來實施CPR搭配AED急救直到救護車趕抵接手，老婦恢復心跳獲救。記者林昭彰／翻攝

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