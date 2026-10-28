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苗栗銅鑼曳引車漏油害2輛機車「犁田」 騎士送醫無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，造成許姓、伍姓騎士身體擦挫傷送醫，警方到場處理，依道路交通管理處罰條例告發，詳細事故原因尚待調查釐清。

苗栗警察分局銅鑼分駐今天上午8點多接獲報案，縣道128線15.5公里過中平大橋平陽路上坡路段，發生2輛機車交通事故，造成2人受傷，銅鑼鄉長參選人黃芳椿、徐裕逢路過都關心，警員到場協助管制疏導交通，騎士許男（18歲）及伍男（49歲）受傷，由救護車送醫，身體擦挫傷無大礙。

警方初步調查，一輛曳引車行經平陽路，疑因機件故障漏油，沿路長達約300公尺、寬2公尺的油漬，造成2輛機車摔倒，曳引車駕駛發現漏油停車在路邊，居民趕緊使用木屑鋪路止滑，全案進一步處理中。

苗栗分局呼籲，駕駛人應落實車輛定期檢查與保養，特別是油路、煞車及底盤等關鍵機件是否正常，避免因機械故障造成油料外洩，影響其他用路人安全。。

一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，居民緊急鍵木屑止滑。圖／徐裕逢提供
一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，居民緊急鍵木屑止滑。圖／徐裕逢提供

一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／黃芳椿提供
一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／黃芳椿提供

一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／徐裕逢提供
一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／徐裕逢提供

一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／徐裕逢提供
一輛曳引車今天上午在苗栗縣銅鑼鄉平陽路，疑因機件故障，大片油漬洩漏車道，後方2輛機車因此滑溜倒地「犁田」，2名騎士身體擦挫傷送醫。圖／徐裕逢提供

苗栗 騎士 曳引車

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