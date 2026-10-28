母親深夜胸痛嚇壞女兒！太保警巧遇求救 鳴笛開道2分鐘送醫

嘉義縣太保市一名近70歲賴姓婦人日前深夜突然出現劇烈胸口及胃部疼痛，女兒緊急開車載母親就醫，途中巧遇巡邏警車，立即向員警求助。水上警分局2名員警隨即鳴笛開道，原本約10分鐘的車程，僅花2分鐘就抵達嘉義長庚醫院，讓婦人及時進入急診室接受治療。

水上警分局表示，太保聯合派出所所長翁仁軍、警員林冠佑日前晚間10時至12時執行巡邏勤務，行經嘉168鄉道與高鐵大道路口停等紅燈時，突然有一輛自小客車停在警車旁，駕駛官姓女子神情慌張，急忙向員警求助。

官女表示，車內載著年約7旬賴姓母親，因突然出現劇烈心臟部位疼痛及胃痛，身體極度不適，擔心病情惡化，希望警方協助開道，盡快將母親送往醫院。

員警了解情況後，立即開啟警示燈、鳴放警笛，由警車在前方引導，官女駕車緊隨其後，沿嘉168鄉道向西趕往嘉義長庚醫院。原本預估需要10分鐘的路程，在警方協助下縮短至約2分鐘，順利將賴婦送進急診室。

警方事後了解，官女當晚返家發現母親突然身體不適，出現劇烈胸口及胃部疼痛，擔心延誤就醫，立即自行開車載母親前往醫院，途中恰巧遇到巡邏警車。眼見母親順利接受醫療照護，官女終於鬆了一口氣，對員警及時伸出援手表達感謝。

水上警分局表示，員警遇到民眾緊急求助，立即提供必要協助，但提醒民眾，若遇疑似心臟疾病等緊急傷病，應優先撥打119，由專業救護人員評估並提供初步急救處置，避免自行送醫途中發生危險。也呼籲用路人聽到警車、消防車或救護車警笛時，應依規定主動避讓，確保緊急救援順利進行。

嘉義縣太保市賴姓婦人深夜突發劇烈胸痛及胃痛，警方協助開道送醫，抵達醫院後由家屬以輪椅協助婦人下車。圖／警方提供