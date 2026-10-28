薔琵巨浪打落台東富岡港吊車 拖吊卡堤防凌晨停工、上午續救援

台東富岡漁港大型吊車遭薔琵颱風巨浪打落航道，業者昨晚動員大型拖吊平台船展開打撈，但作業過程並不順利，鋼索鬆脫、吊車履帶卡住堤防，歷經數次嘗試仍無法完成拖吊，今天凌晨一度停工。業者上午重新展開作業，潛水員指出，吊車吊臂與駕駛艙已經分離，兩者重心不同，增加吊掛難度，盼能盡快將吊車拖上岸，恢復航道通行。

業者昨天下午4時許將重達800噸的大型拖吊平台船拖進富岡港，並逐步移至作業位置。為防止吊掛過程發生油料外洩，海巡人員晚間6時30分先行布設攔油索，做好海面汙染應變準備；潛水員則在晚間9時30分下水，確認沉落水底的吊車位置並固定鋼索，為後續吊掛做準備。

晚間11時21分，吊車吊臂逐漸從水面下露出，但過程中鋼索一度鬆脫，潛水員只得再次下水處理。林姓潛水員表示，由於吊臂與駕駛艙已分離，兩者重心不一致，吊掛時不容易維持平衡，過程中吊車一度出現歪斜，潛水員因此兩度下水，確認吊掛狀況並調整固定方式。

直到今天凌晨0時39分，吊車履帶也浮出水面，卻因持續摩擦港區堤防牆面而無法順利脫困。現場多次嘗試仍未能排除障礙，加上潛水員氧氣瓶已耗盡，作業團隊凌晨1時20分暫停打撈，待天亮後再恢復作業。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府環保局與海巡已備妥攔油索，若打撈期間發生油汙，將立即採取攔截措施。她也要求業者在確保人員及作業安全的前提下，加快吊車打撈進度，盡速排除航道障礙。

薔琵颱風巨浪打落海的吊車吊臂與駕駛艙已經分離，兩者重心不同，增加吊掛難度。記者尤聰光／攝影