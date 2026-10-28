影／八里深夜車禍1死1重傷 死亡機車騎士是酒駕

新北市八里區龍米路一段昨天深夜發生2輛機車嚴重事故造成1死1重傷，經醫院抽血檢驗發現44歲死者酒精濃度高達0.93毫克是酒駕肇事，另1名27歲騎士內臟出血仍在加護病房觀察，尚未脫險。

這起車禍發生在深夜11時許，27歲游男騎乘機車在龍形五街與龍米路口迴轉，被對向車道直行由44歲許男騎乘、疾駛而來的機車撞上，撞擊力道非常大，2輛機車嚴重受損彈飛，2名騎士均被救護車送到淡水馬偕醫院急救。

許男當場失去生命徵象，今天清晨5時25分宣告不治，抽血檢驗換算呼氣酒測值0.93毫克。游男沒有飲酒，右腿骨折變形、內臟出血，目前在加護病房。詳細肇事原因與肇責比例尚待鑑識調查進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市八里區龍米路一段昨天深夜發生2輛機車嚴重事故造成1死1重傷，經醫院抽血檢驗發現44歲死者酒精濃度高達0.93毫克是酒駕肇事，另1名27歲騎士內臟出血仍在加護病房觀察，尚未脫險。記者林昭彰／翻攝