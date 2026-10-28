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光復節連假後騎機車返校 聯大男學生逆衝對向慘遭大貨車輾斃

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣海線通往山線幹道苗128線，位於通霄鎮與西湖鄉交界山區的連續彎道路段，前夜發生一起死亡車禍，現場男機車騎士疑過彎失控衝入對向，遭1輛大貨車輾過慘死；警方初步調查，死者為聯合大學一年級學生，家屬聞訊認屍悲痛欲絕，已報請檢方於今日相驗。

通霄分局烏眉派出所於27日晚間10時許接獲報案，位於苗128線4K處發生死亡交故。經了解，家住台中的聯大陳姓男學生（19歲），光復節連假過後，當夜騎乘機車欲返回苗栗市八甲校區。

陳男沿苗128線西往東行駛，途經事發地點，剛過一處彎道卻失控摔車倒地，人車滑行至對向車道，與對向劉姓男子（42歲）所駕駛的營業貨運曳引車發生碰撞，陳男上半身遭曳引車輾過，當場死亡。

警方初步調查，肇事雙方均無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因尚待調查釐清，目前已報請苗栗地檢署檢察官相驗。

通霄分局呼籲，民眾行車前應保持充足精神與專注力，行車時注意車前狀況及周遭路況，並遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全。

陳姓男大生騎車<a href='/search/tagging/2/返校' rel='返校' data-rel='/2/149747' class='tag'><strong>返校</strong></a>途中，過彎摔車衝入對向，慘遭大貨車輾過當場慘死。圖／警方提供
陳姓男大生騎車返校途中，過彎摔車衝入對向，慘遭大貨車輾過當場慘死。圖／警方提供

光復節 連假 學生 車禍 返校

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