光復節連假後騎機車返校 聯大男學生逆衝對向慘遭大貨車輾斃

彰化市國道3號南下202公里處今天清晨發生傷人事件，一名男子疑遭同車友人持瑞士刀刺傷，隨後被丟包在國道高架路段，站在槽化線上等待救援。消防人員獲報到場時，發現他手臂、臉部有多處刀傷，所幸意識清醒，送往醫院救治後，生命徵象穩定，沒有生命危險。警方已掌握嫌犯身分及涉案車輛，正全力追緝。

2026-10-28 10:16