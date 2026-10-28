手機忘在YouBike置物籃跟著別人騎走！台東警靠定位尋回iPhone

手機忘在YouBike置物籃，竟跟著下一位騎士「出門趴趴走」！台東一名民眾騎乘YouBike後，將iPhone遺留在置物籃內，直到發現手機不見，才驚覺單車早已被下一位使用者騎走，急忙向警方求助。所幸員警協助利用手機定位功能，最後順利找回失物，讓這趟意外的「手機流浪記」平安落幕。

台東警分局寶桑派出所員警昨晚執行巡邏勤務時，一名民眾前往派出所求助，表示當天騎乘YouBike時，將iPhone手機放在車輛置物籃內，歸還單車時一時疏忽，忘記取回手機，等到發現時，該輛YouBike已被下一位使用者騎走，讓他相當著急。

了解情況後，員警立即協助民眾使用手機內建的「尋找」功能查看定位，發現手機訊號顯示在台東市大同路附近的YouBike停靠站。掌握位置後，員警隨即陪同民眾前往查看，循著定位資訊尋找，最後順利找回遺落的手機，讓民眾鬆了一口氣，也對警方的即時協助表達感謝。

警方提醒，民眾騎乘YouBike或搭乘大眾運輸工具時，應留意隨身物品，尤其手機、鑰匙、錢包及雨傘等物品，容易因一時疏忽而遺落。每次還車或下車前，不妨多花幾秒鐘檢查置物籃、座位及周邊，確認物品都已帶走；若不慎遺失手機，可利用內建定位功能協助尋找，並向警方求助。