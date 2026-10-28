男子上山採藥失聯6天 巡山員發現「倒臥叢林小徑氣絕身亡」急報案

苗栗縣泰安鄉賴姓男子本月22日疑獨自上山採藥，未料於27日被林保署森林護管員發現他倒臥林班地小徑，明顯死亡多時，警方獲報集結大批人力上山，歷經5小時，才將賴男大體運送下山，今天將報請檢察官相驗釐清死因。

苗縣警局大湖分局大安派出所於27日接獲林業及自然保育署臺中分署雙崎工作站通報，指稱森林護管員於當日上午10時30分許，在苗栗縣泰安鄉象鼻村永安水源頭、大安溪事業區第102林班地發現一名男子倒臥現場，已無呼吸心跳。

警方獲報後，立即通報偵查隊前往採證，並通知消防及林務相關人員到場協助。但因通往發現地點的山區地勢陡峭，且缺乏必要繩索及相關裝備，救援人員一度無法抵達現場，遂先行撤回並研議後續搬運方式。

當日下午2時許，警方會同義警、義消及葬儀社人員再次前往現場，合力將男子遺體搬運下山。警方表示，死者為賴姓男子（56歲），泰安鄉本地人，生前患有高血壓等疾病，22日獨自上山採藥失聯，獨自深入山林及確切死因仍待調查釐清，全案已報請苗栗地檢署檢察官今日相驗。

大湖警分局提醒，山區地形複雜、部分林班地路況險峻，民眾前往山區活動或從事工作時，應事先評估環境風險，備妥必要裝備，並注意自身安全。