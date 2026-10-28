國道驚傳持刀傷人！男子與友人發生衝突 遭刺傷後丟包高架

彰化市國道3號南下202公里處今天清晨發生傷人事件，一名男子疑遭同車友人持瑞士刀刺傷，隨後被丟包在國道高架路段，站在槽化線上等待救援。消防人員獲報到場時，發現他手臂、臉部有多處刀傷，所幸意識清醒，送往醫院救治後，生命徵象穩定，沒有生命危險。警方已掌握嫌犯身分及涉案車輛，正全力追緝。

彰化縣消防局今天上午6時許接獲報案，指國道3號南下202公里、彰化市路段有傷者待援。救護人員到場後，發現一男子站在槽化線上，身上有多處刀傷。患者當時表示，遭友人持瑞士刀攻擊後，被丟包在國道上。救護人員初步包紮處置後，將他送往台中亞洲大學附設醫院救治。

院方表示，患者到院時身上手臂、臉部有多處外傷，但意識十分清楚，沒有生命危險。

據了解，傷者原與另一名男子共乘車輛，從南部沿國道1號北上，行經台中泰安路段時，雙方疑因故發生爭執，對方持瑞士刀朝黃男連刺數刀，隨後將車輛改道轉往國道3號南下，並在彰化市202公里處將他丟包後離去。

國道警方獲報後成立專案小組，進行採證並調閱路口監視器，已掌握涉案男子身分及車輛號牌，目前正循線追緝，進一步釐清行凶動機及詳細事發經過。