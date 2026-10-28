義消小隊長馳援車禍 距現場500公尺疑因「10公分高低差」重摔顱骨骨折

屏東縣消防局27日晚間7時36分獲報，鹽埔鄉振興砂石車河堤道路一輛廂型車駕駛不明原因自撞，釀1死7輕重傷。鹽埔義消分隊小隊長黃男騎機車趕往救援途中，距事故現場約500公尺處，疑行經突出水泥路面高低落差約10公分自摔，顱骨骨折出血，深夜緊急開刀，加護病房觀察治療。

警方調查，義消小隊長47歲黃男騎機車沿防汛道路北往南行駛，距廂型車事故現場約500公尺處自摔，現場路面出現高低落差約10公分，警方派人勘查及蒐證，事故原因待調查釐清。

屏東縣消防局表示，昨獲報後廂型車車禍事故，出動警消10車20人、義消15人到場。昨晚8時13分，黃姓義消趕抵河堤道路車禍現場協助救助，距離現場約500公尺處發生車禍，長治分隊救護車將黃男送義大醫院，意識清楚，電腦斷層檢查，左顱骨骨折出血、左邊肋骨斷裂，深夜11時手術開刀，今凌晨1時半手術完成，送加護病房觀察，持續治療。

鹽埔義消小隊長黃男平日務農養雞，當初看到義消工作忙碌，跟朋友詢問後，就此加入鹽埔義消行列至今21年，為人善良，與人相處態度謙和，跟警義消互動熱絡，閒暇之餘主動到分隊協勤，如果遇救災也會主動前往，是同仁眼中優秀幹勁十足救災夥伴。鹽埔義消分隊有兩個小隊，共約40多人。

警方提醒，行經防汛道路及照明不足路段時，應提高警覺，留意道路環境及路面狀況，以維護行車安全。

鹽埔義消分隊小隊長黃男騎機車趕往救援途中，在距事故現場約500公尺處，行經突出水泥路面發生自摔，路面有10公分的高低差。圖／警方提供

鹽埔義消分隊小隊長黃男騎機車趕往救援途中，在距事故現場約500公尺處，行經突出水泥路面發生自摔，路面有10公分的高低差。圖／警方提供

鹽埔義消分隊小隊長黃男騎機車趕往救援途中，在距事故現場約500公尺處，行經突出水泥路面發生自摔，路面有10公分的高低差。圖／警方提供

鹽埔義消分隊小隊長黃男騎機車趕往救援途中，在距事故現場約500公尺處，行經突出水泥路面發生自摔，路面有10公分的高低差。圖／警方提供