影／撬一中商圈娃娃機偷零錢被逮 男掏老虎鉗欲攻擊警 遭辣椒水制伏

台中市賴姓男子昨晚在一中商圈育才街的一間娃娃機店，持螺絲起子撬開機台鎖頭，竊取零錢，被民眾發現報警。員警到場喝令停止，賴男從褲子口袋掏出老虎鉗，作勢攻擊員警，員警當場噴辣椒水將他制伏逮捕，查獲疑似贓款320元及作案工具。警方調閱監視器發現，賴男當晚已連續破壞兩家店的娃娃機，依加重竊盜罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局育才派出所表示，昨晚7時許接獲民眾報案，指育才街上有男子持工具破壞娃娃機台鎖頭，隨即派遣備勤警員張宏銓、勤區查察警員呂駿劭趕往現場。

員警抵達時，賴男（27歲）正手持一字螺絲起子撬娃娃機台的鎖頭，員警立即喝令他停止。不料賴男隨即從褲子口袋取出老虎鉗，意圖攻擊員警，員警為制止危險行為，立刻使用辣椒水控制現場，順利將他壓制逮捕，當場查獲疑似遭竊的現金320元及作案工具。

警方進一步調閱周邊監視器畫面，確認賴男當晚先後在育才街兩家店，持工具破壞娃娃機台鎖頭，竊取機台內的零錢。全案依加重竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局呼籲，民眾若發現可疑人士破壞設備，或有危害他人安全的行為，應立即撥打110報案，切勿自行上前制止，以確保自身安全。