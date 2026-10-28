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影／2歲女童半夜高燒抽搐 爸開車求救巡邏警…5分鐘開道送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名2歲女童近日凌晨高燒不退、不停抽搐且意識不清，張姓父親開車急送醫院途中，在北屯區崇德路口遇到巡邏員警，搖下車窗大喊「請你們幫我們一下，我要送急診」，右前座的女子接著說「小孩子」。員警一聽到關鍵字，立即鳴警報器開道，5分鐘就引領一家人抵達醫院。女童經診治疑似熱痙攣，治療後已恢復健康。

第五警分局四平所警員蕭家伃與江仁山，26日凌晨0時43分許巡邏至崇德路3段與崇德八路1段路口時，一輛白色轎車從左後方靠近，右前車窗同時搖下，男駕駛向員警求助，表示要送急診，右前座女子隨即補上一句「小孩子」。

女子話還沒說完，員警聽到「送急診」、「小孩子」，立刻意識到是緊急送醫事件，馬上開啟警報器在前方開道，一路引導車輛前進，5分鐘後順利抵達醫院。

經了解，張男的2歲女兒半夜突然高燒不退，還不停抽搐、意識不清，家長心急如焚，趕緊開車送醫。女童到院後經醫師初步診治，疑似熱痙攣，治療後已恢復健康，家屬非常感謝員警及時協助，為女兒爭取到黃金救援時間。

第五警分局提醒，民眾身體不適應及時就醫；遇到需緊急救護的情況，應立即撥打119，由專業救護人員協助送醫，避免自行駕車在慌亂中衍生其他意外。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供
台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供

台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供
台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供

台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供
台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供

台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供
台中市2歲女童在26日時高燒不退、全身抽搐，女童父親急得攔警車，協助開道送醫。圖／第五警分局提供

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