獨／廂型車撞電桿1死7傷 義消小隊長馳援途中自摔顱內出血緊急開刀

屏東縣消防局27日晚間7時36分獲報，鹽埔鄉振興砂石車河堤道路發生嚴重車禍，廂型車駕駛吳男載7名移工，不明原因自撞電線桿，吳男送醫不治、7名移工輕重傷。接獲支援消息的鹽埔義消小隊長47歲黃男騎機車馳援，快抵達時，發生自摔車禍，顱內出血深夜開刀搶救，加護病房觀察中。

鹽埔鄉振興砂石車河堤道路昨晚發生車禍，廂型車駕駛吳男受困車內，車上有7名移工，廂型車車頭幾乎全毀，吳男救出送醫不治，7名移工共2男5女，輕重傷住院治療。

屏東縣消防局鹽埔義消分隊小隊長47歲黃男獲報後，騎機車趕赴現場，約晚間8時許，距離廂型車車禍現場約500公尺處，行經防汛道路時經過突出水泥路面突自摔，傷勢嚴重，送往義大醫院搶救，顱內出血，深夜緊急開刀，手術完成，在加護病房觀察中，另外肋骨疑骨折、左眼血腫、左頸撕裂傷，生命徵象穩定。

義消小隊長黃男平日務農養雞，擔任義消20多年，是大家眼中優秀幹勁十足的救災夥伴，發生事故後，鹽埔義消分隊同仁、消防局第一大隊副大隊長等趕赴醫院。鹽埔義消分隊有兩個小隊，共約40多人。

屏東縣鹽埔鄉防汛道路昨廂型車自撞電桿嚴重車禍釀1死7傷。一名義消小隊長黃男騎機車趕抵現場時，發生自摔車禍，昨天廂型車車禍現場。圖／讀者提供

接獲支援消息鹽埔義消小隊長47歲黃男，騎機車趕赴現場時，快抵達時，發生自摔車禍腦出血，緊急開刀搶救。圖／讀者提供