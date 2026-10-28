快訊

巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／廂型車撞電桿1死7傷 義消小隊長馳援途中自摔顱內出血緊急開刀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局27日晚間7時36分獲報，鹽埔鄉振興砂石車河堤道路發生嚴重車禍，廂型車駕駛吳男載7名移工，不明原因自撞電線桿，吳男送醫不治、7名移工輕重傷。接獲支援消息的鹽埔義消小隊長47歲黃男騎機車馳援，快抵達時，發生自摔車禍，顱內出血深夜開刀搶救，加護病房觀察中。

鹽埔鄉振興砂石車河堤道路昨晚發生車禍，廂型車駕駛吳男受困車內，車上有7名移工，廂型車車頭幾乎全毀，吳男救出送醫不治，7名移工共2男5女，輕重傷住院治療。

屏東縣消防局鹽埔義消分隊小隊長47歲黃男獲報後，騎機車趕赴現場，約晚間8時許，距離廂型車車禍現場約500公尺處，行經防汛道路時經過突出水泥路面突自摔，傷勢嚴重，送往義大醫院搶救，顱內出血，深夜緊急開刀，手術完成，在加護病房觀察中，另外肋骨疑骨折、左眼血腫、左頸撕裂傷，生命徵象穩定。

義消小隊長黃男平日務農養雞，擔任義消20多年，是大家眼中優秀幹勁十足的救災夥伴，發生事故後，鹽埔義消分隊同仁、消防局第一大隊副大隊長等趕赴醫院。鹽埔義消分隊有兩個小隊，共約40多人。

屏東縣鹽埔鄉防汛道路昨廂型車自撞電桿嚴重車禍釀1死7傷。一名義消小隊長黃男騎機車趕抵現場時，發生自摔車禍，昨天廂型車車禍現場。圖／讀者提供
屏東縣鹽埔鄉防汛道路昨廂型車自撞電桿嚴重車禍釀1死7傷。一名義消小隊長黃男騎機車趕抵現場時，發生自摔車禍，昨天廂型車車禍現場。圖／讀者提供

接獲支援消息鹽埔義消小隊長47歲黃男，騎機車趕赴現場時，快抵達時，發生自摔車禍腦出血，緊急開刀搶救。圖／讀者提供
接獲支援消息鹽埔義消小隊長47歲黃男，騎機車趕赴現場時，快抵達時，發生自摔車禍腦出血，緊急開刀搶救。圖／讀者提供

接獲支援消息鹽埔義消小隊長47歲黃男，騎機車趕赴現場時，快抵達時，發生自摔車禍腦出血，緊急開刀搶救。圖／讀者提供
接獲支援消息鹽埔義消小隊長47歲黃男，騎機車趕赴現場時，快抵達時，發生自摔車禍腦出血，緊急開刀搶救。圖／讀者提供

自摔 屏東 車禍 移工 加護病房

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夫妻雙亡！彰化驚悚車禍 騎車雙載碰撞拖板車倒地遭輾過2人不治

影／疑照護壓力…高雄老夫妻成焦屍 生前找車位畫面曝光

西班牙巴士墜落20公尺山坡釀83傷 其中7人傷重

斗南火車站驚傳死傷事故 新自強號撞上落軌男子已明顯死亡

相關新聞

獨／廂型車撞電桿1死7傷 義消小隊長馳援途中自摔顱內出血緊急開刀

屏東縣消防局27日晚間7時36分獲報，鹽埔鄉振興砂石車河堤道路發生嚴重車禍，廂型車駕駛吳男載7名移工，不明原因自撞電線桿，吳男送醫不治、7名移工輕重傷。接獲支援消息的鹽埔義消小隊長47歲黃男騎機車馳援，快抵達時，發生自摔車禍，顱內出血深夜開刀搶救，加護病房觀察中。

影／2歲女童半夜高燒抽搐 爸開車求救巡邏警…5分鐘開道送醫

台中市一名2歲女童近日凌晨高燒不退、不停抽搐且意識不清，張姓父親開車急送醫院途中，在北屯區崇德路口遇到巡邏員警，搖下車窗大喊「請你們幫我們一下，我要送急診」，右前座的女子接著說「小孩子」。員警一聽到關鍵字，立即鳴警報器開道，5分鐘就引領一家人抵達醫院。女童經診治疑似熱痙攣，治療後已恢復健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。