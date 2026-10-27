影／疑載7移工體檢返程…廂型車自撞電桿駕駛不治、7人輕重傷

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，駕駛吳男OHCA到院前無呼吸心跳送醫不治。7名移工2男5女輕重傷，分別送往4家醫院搶救。

消防局獲報到場，一輛廂型車不明原因自撞電線桿，廂型車車頭全毀，駕駛吳男受困車內，吳男救出後OHCA到院前無呼吸心跳，送往屏東榮民總醫院龍泉分院急救不治。

另外7名移工為2男5女，有來自印尼籍、越南籍與菲律賓籍，主要為家庭看護移工。23歲女左手骨折、53歲女左腳骨折、38歲男頭部外傷、40歲女腳部外傷、30歲女意識昏迷、25歲女肢體外傷、29歲男肢體外傷，分別送往屏東基督教醫院、寶建醫院與部立屏東醫院。

消防局共出動10車20人前往搶救。警方已派遣鑑識人員到場採證，詳細肇事原因待調查釐清。據了解疑在體檢回程途中發生車禍。

里港分局呼籲，駕駛人行經堤防及偏僻路段時，應減速慢行，隨時注意前方路況及車輛動態，避免因一時疏忽發生事故，以維護自身及其他用路人安全。

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載7名移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，車禍釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供

屏東縣消防局今晚間7時36分接獲報案，鹽埔鄉振興村砂石車河堤道路發生嚴重車禍，一輛廂型車載著7名外籍移工，駕駛56歲吳男因不明原因自撞電線桿，釀1死7傷。圖／讀者提供