台中女童疑路邊遭施暴呼巴掌 警察局主動調查

有網友公布1名女童日前在台中市西區路邊疑遭施暴呼巴掌影片，台中市警察局今天表示，已主動介入調查並掌握相關人員身分，社會局也已指派社工協助。

有網友在網路社群平台公布21日晚間有女童在西區路邊遭男子斥責及呼巴掌的畫面，引發網友關切，轄區台中市警察局第一分局說明，經查並未接獲相關報案。

警方表示，雖未接獲報案，但警方高度重視，已主動介入調查並掌握相關人員身分，社會局也已指派社工協助，若查獲違法必依法嚴辦、絕不寬貸。

警察局指出，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，任何人不得對兒童及少年有身心虐待行為，違反者依法可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

警察局強調，警方對於涉及兒童及少年保護案件，將積極介入處理，並與社會局密切合作。呼籲民眾如發現疑似家庭暴力或兒少受虐情事，應立即報警或撥打113保護專線，共同守護兒童及少年安全。