影／醉男醫院逞兇上演「與惡的距離」 66歲婦遭爆打躲急診室喊救命

宜蘭羅東博愛醫院24日下午驚傳男子追打婦人，一路從住院大樓門口追進急診室，66歲簡婦才剛在醫院下車就被打頭，造成臉耳受傷，還有輕微腦震盪，她與丈夫來不及把車熄火，衝進急診室大喊救命，所幸在場處理其他案件的員警火速壓制逮人，將渾身酒氣的惡男帶回偵辦。

醫院暴力事件發生後，簡婦兒子憤怒在社群平台貼文，「媽媽在博愛醫院門口，無緣無故被陌生人毆打，氣到不知道該說什麼；還好對方是用拳頭，不是拿刀子，光想到就覺得可怕」。

貼文引起網友關注紛紛留言，「不定時炸彈真的很恐怖」、「還好沒拿武器」、「我們與惡的距離3真實上演」、「真的太可怕」。

暴力逞兇是一名30歲蔡姓男子，簡婦說，24日當天下午4點多，丈夫開車載她前往博愛醫院，才下車就被陌生男子打，聽說這名男子已在住院大樓14樓大鬧，警衛上樓沒找到人，未料男子已經跑到樓下，朝向剛下車的她狂襲追打，從左後方連續揮拳。

簡婦的丈夫見狀，嚇到來不及熄火，下車趕緊帶著簡婦從住院大樓狂奔急診室，蔡男子竟緊追在後。簡婦說「我們一直跑，他一直追」，警衛告知急診室有警察，夫妻倆衝去求救，員警上前制止時，蔡男竟還一度作勢攻擊，嚇壞病患及家屬，現場一片混亂。

簡婦說，男子身上藏有彈弓，她遭攻擊後左肩胛骨附近出現瘀青，臉部及耳朵受傷，還有輕微腦震盪，回憶整起事故發生過程，餘悸猶存。

羅東警分局表示，蔡男疑似酒後情緒不穩在醫院出現失序行為，警方把人帶回後，後續配合調閱監視器畫面，對暴力行為絕不寬貸，依法究辦，民眾若遭遇侵害，應立即撥打110報案，確保自身安全。

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羅東博愛醫院驚傳暴力，蔡姓男子涉嫌追打婦人，在醫院急診室被員警壓制在地。圖／警方提供