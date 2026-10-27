北市消防成立興隆分隊 加速救災救護反應時間

台北市消防局成立興隆分隊，今在文山區興隆路2段86號舉行成立典禮。消防局表示，因應道路狹小、交通壅塞及大樓日增，可縮短救災救護反應時間，提升效能。

北市副市長張溫德主持典禮表示，文山區人口與建築日益密集，考量主要道路較狹小，尖峰時段交通壅塞影響救災救護時效，為縮短救災救護反應時間，因應高層商業大樓日增的救災需求，興隆分隊落成啟用，升級文山區救災救護效能，兼顧第一線同仁備勤環境。

消防局指出，興隆分隊駐地為地上6層鋼筋混凝土構造建築物，設計融合現代化防救災需求，取得「黃金級綠建築標章」、「銅級智慧建築標章」及「建築能效標示第一級」，外觀採「外方內圓」設計理念，「方」代表消防員堅毅剛強，「圓」象徵親切、關懷與多元精神，外牆立面主要材質為後製清水混凝土，搭配彩色垂直金屬遮陽板，呈現穩重且現代形象，象徵守護市民決心與力量。

消防局說，興隆分隊展現完善硬體救災設施，更著重於提升備勤環境舒適度，盼透過安全、現代化的辦公與生活空間，讓第一線同仁能全心專注於保衛市民生命財產安全。

台北市消防局成立興隆分隊，今舉行成立典禮。圖／北市消防局提供