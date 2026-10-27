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潑穢物攻擊北院 男遭移送時高喊「我X的」：我愛清德更愛台灣

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天。陳男今下午遭警方依妨害公務等罪嫌移送北檢，他大喊濫權栽贓，自首卻被移送，等著到土城，還大喊「我愛清德更愛台灣」。

陳鐵城今下午3時許遭移送北檢複訊，陳下車、拄著拐杖激昂的說，「我6點41分自首，結果現在被移送地檢署，這就是我們黑暗的司法，濫權栽贓，無謂理由，陳宏達你道貌岸然，你根本就是表裡不一，秋霜烈日，我他媽的，我愛清德更愛台灣，胡說八道，滿嘴的仁義道德，一肚子的男盜女娼，這個就是陳宏達，他的目標就是國民黨的不分區立委，不要臉的畜生，不會好報的啦！因果總在人間啦，各位辛苦啦，對不起大家，給社會製造這麼多的困擾，我是自首，卻把我帶進來，我等著到土城啦！他日再相逢」。

現場媒體記者問他，裡面有摻什麼料？他氣憤回答，「我隨時都坐在門口抗議，我可以告訴你們很多司法未判決的醜聞，不要臉的畜生」。媒體追問，你是要攻擊北檢還是北院呀？他堅定回答，「北院」，「我告的全部裁定駁回，7個月不開庭，這就是我們的國家」。

陳男多年因股權糾紛與前連襟鬧翻，懷疑前連襟透過擔任主任檢察官的弟弟陳宏達動用權力追殺，陳男因抗議、痛罵對方「司法黑手狗Ｏ種」、「混蛋王Ｏ蛋」，指控「濫權栽贓」，台灣高等院法官判應執行有期徒刑5月確定。

長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影
長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影

長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影
長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影

長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影
長期抗議司法不公的男子陳鐵城帶著2桶穢物潑灑台北地方法院牌銜，隨即將桶子甩進大廳，現場臭氣沖天，遭移送法辦時，痛罵高檢署主任檢察官陳宏達「道貌岸然」等語，還提到「我愛清德更愛台灣」。記者邱德祥／攝影

北院 北檢 陳宏達

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