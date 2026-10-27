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影／駕駛慘受困…台2線貨櫃車過彎側翻 多個鏡頭拍下驚悚過程
唐姓男子今天下午駕駛貨櫃車，行駛台2線新北市卯澳路段時失控，在內線車道側翻後，後方板架和貨櫃傾倒對向車道，所幸沒有波及雙向其他車輛。唐男受困駕駛座，消防人員到場救出後送醫脫險。唐男接受酒測數值為0，事故原因由警方調查中。
警方初步調查，52歲唐男駕駛貨櫃車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在指標106.5公里卯澳中油加油站前方，一處右轉彎的內側車道，後方拖載的貨櫃連同板架，疑因離心力往左傾倒，最後連車頭也側翻。
加油站的監視器拍下肇事畫面，唐男開車側翻後，車頭倒在車道上，板架和貨櫃倒在對向車道，一路往前滑行到加油站入口處才停下，在路面刮起不少煙塵。貨櫃車翻覆後漏油，汙染路面。
消防人員獲報到場時，唐男受困駕駛座。消防人員救出時，意識清楚，四肢有擦挫傷，將他送往基隆長庚醫院治療。
事故發生後，瑞芳警分局通報新北交控中心及警廣電台，轉告用路人事故相關資訊。員警到場時，指揮雙向車輛行駛外線車道，並對唐男實施酒測，數值為0。完成測繪採證作業後，拖吊車進場排除事故車輛，警方暫時封閉基隆往宜蘭方向車道，加快作業並確保安全。
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