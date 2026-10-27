父子釣魚遇難 父被大浪打落海中失蹤 3天後海巡打撈浮屍 家屬指認是他

李姓男子和兒子24日晚上在基隆碧砂漁港紅燈塔堤防釣魚時，大浪越堤把李男打落海中。海巡艇今在海大工學院海面，發現1具男性屍體，載回漁港碼頭。李男家屬指認，死者是失蹤3天的李男，辦案人員已報請檢察官相驗，釐清死因。

基隆市消防局24日晚間8時56分接獲報案，碧砂紅燈塔堤防附近有人落海，另有1人受傷。消防局出動人、車、艇馳援，海巡單位派出巡防艇和岸巡人員到場，義消、救難協會及內政部空勤總隊直升機也加入搜救行列，但一直沒有發現50歲李男蹤影。

大浪越堤時，李男掉落海中。他的16歲兒子被大浪沖倒在地，牙齒掉落兩顆，右小腿有3公分裂傷，兩膝有擦傷。消防人員到場場時，檢視有失溫現象，意識清楚，送醫後脫險。

海巡人員今午在距離李男落海處約1公里，海大工學院旁的海面，發現一具男性屍體。打撈上船後載回碧砂漁港安檢站碼頭。李男家屬接獲通知，到場指認死者是李男，死因由檢方相驗調查中

李姓父子24日晚上在基隆碧砂漁港紅燈塔堤防釣魚，5李男被大浪打落海中失蹤，兒子倒地受傷。海巡人員今在海面發現屍體，載回港內後，家屬指認為死者是李男。記者邱瑞杰／翻攝