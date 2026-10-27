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斗南火車站驚傳死傷事故 新自強號撞上落軌男子已明顯死亡
台鐵西部幹線今天中午發生死傷事故，131次新自強號列車進入雲林縣斗南站時，疑有男子闖入鐵軌，列車煞車不及撞上，消防人員到場時男子已無生命徵象，下午1時40分警消協助脫困後確認明顯死亡，後續交由警方處理。事故原因由鐵路警察局調查中。
雲林縣消防局今天中午12時44分接獲通報，指斗南火車站疑似有人落軌，立即派遣斗南分隊消防車、救助器材車及救護車等人車前往，並由第一大隊派員到場指揮。消防人員於12時52分抵達現場，發現一名男子落軌，已無生命徵象，隨即展開救援。
消防人員下午1時40分已將落軌男子脫困，確認明顯死亡，後續交由警方處理。
台鐵獲報後，安排其它列車接駁旅客，至於男子落軌原因及事故詳細經過，仍待鐵路警察進一步調查釐清。
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