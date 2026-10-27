斗南火車站驚傳死傷事故 新自強號撞上落軌男子已明顯死亡

李姓男子和兒子24日晚上在基隆碧砂漁港紅燈塔堤防釣魚時，大浪越堤把李男打落海中。海巡艇今在海大工學院海面，發現1具男性屍體，載回漁港碼頭。李男家屬指認，死者是失蹤3天的李男，辦案人員已報請檢察官相驗，釐清死因。

2026-10-27 14:24