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夫妻雙亡！彰化驚悚車禍 騎車雙載碰撞拖板車倒地遭輾過2人不治
彰化市交流道附近今天上午發生拖板車與機車碰撞事故，機車由一對夫妻雙載，63歲吳姓婦人騎車載著69歲徐姓丈夫，途中與一輛同向拖板車發生碰撞，兩人倒臥聯結車底。徐姓老翁當場明顯死亡，吳姓婦人受困，經消防人員協助脫困後送往彰化秀傳醫院，仍因傷重不治。
這起事故發生於上午9時35分左右，警方指出，機車原預計從彰水路往彰化市方向行駛，當時42歲王姓駕駛的拖板車也在同向車道上，兩車發生碰撞。
消防人員抵達現場時，發現機車上兩人倒臥拖板車底，老翁經救護人員評估已無呼吸、心跳、脈搏，呈現明顯死亡；婦人由消防人員使用頂舉氣墊將她拉出，並給予適當處置後送醫；但送醫後仍宣告不治。事故詳細原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。
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