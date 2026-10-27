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國1苗栗市路段轎車突起火 駕駛逃出車毀人無大礙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗苗栗市路段因引擎異聲，龍姓駕駛停車路肩察看，車子突然起火，苗栗縣政府消防局據報，調派人車趕到，半個小時內撲滅火勢，車子嚴重燒毀，無人員傷亡，起火原因消防局鑑定調查，案由國道警方進一步處理中。

消防局於昨天晚上10點48分接獲報案，國1在135公里處苗栗市北上路段路肩，發生火燒車，消防人車趕到，車子引擎竄出火舌，出水線灌救，火勢於晚上11點10分撲滅，車子引擎室付之一炬，並無人受傷，國道警方初步調查，龍姓男子（26歲）駕駛轎車，發現引擎室有異音，立即將車子停至外側路肩察看，不久就起火。

國道警察二大隊呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供
一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／苗栗縣政府消防局提供

一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／國道警察二大隊提供
一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／國道警察二大隊提供

一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／國道警察二大隊提供
一輛轎車昨天晚間在國道1號苗栗縣苗栗市路段突然起火，消防人員於半個小時內撲滅，車子嚴重燒毀，無人員傷亡。圖／國道警察二大隊提供

苗栗 苗栗市 苗栗縣 國道 火燒車

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