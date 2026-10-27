烘爐地行車糾紛爆衝突 中和警快打3分鐘到場壓制

新北市中和區烘爐地今凌晨發生行車糾紛，24歲張姓男子駕車行經烘爐地時，疑險些撞上雙載機車，引發對方同行友人不滿，沿路追車攔下張男，雙方爆發口角及拉扯，張男轎車左後照鏡也遭毀損。中和警方獲報後立即派遣快打警力，3分鐘內趕抵現場控制場面，並調閱監視器鎖定涉案2男，通知到案說明。

警方調查，今天凌晨1時許，24歲張男駕駛自小客車，搭載22歲楊姓女子行經中和烘爐地一帶時，疑似險些撞上26歲賴男及21歲林女騎乘的普通重型機車，造成同行的23歲薛男、24歲鄭男心生不滿，兩人隨即沿路追趕張男車輛，並在興南路二段一帶將車攔下。

雙方停車後爆發口角，過程中薛男、鄭男涉嫌毀損張男轎車左後照鏡，並與張男發生肢體拉扯，經旁人上前勸阻後，2人隨即離開現場。

南勢派出所所長許勝凱表示，警方凌晨接獲興南路二段一帶發生糾紛，立即派遣快打警力，於獲報3分鐘內趕抵並控制現場。經初步了解，雙方因行車險些碰撞引發口角，過程中涉及毀損及拉扯，全案將依刑法傷害、毀損罪嫌函請新北地檢署偵辦。

警方指出，張男已對薛男、鄭男提出傷害及毀損告訴，警方也調閱周邊路口監視器，掌握2名涉案男子身分，並通知到案說明，後續將依法偵辦。

新北市中和區烘爐地今凌晨發生行車糾紛，中和警方獲報後立即派遣快打警力，3分鐘內趕抵現場控制場面。記者張策／翻攝