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長照機構參訪桃消大湳分隊 長輩「搗蛋」學哈姆立克法

桃園電子報／ 桃園電子報

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八德大湳社區長照機構的長輩們驚喜踩點消防分隊，進行一場溫馨又具教育意義的戶外社區體驗活動。圖：大湳分隊提供

為迎接萬聖節的到來，桃園市消防局第一大隊大湳分隊提前布置應景節慶氛圍。今（26）日八德大湳社區長照機構的長輩們驚喜踩點消防分隊，進行一場溫馨又具教育意義的戶外社區體驗活動。

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長照機構長輩到大湳分隊體驗萬聖節氛圍。圖：大湳分隊提供

大湳分隊熱情接待長者，不僅準備了糖果、餅乾與大家分享，更親切地引導長輩們參觀消防車輛、合影留念。活動中，八德救護義消分隊幹事李劉淑玲與隊員呂香慧也特別加入宣導行列，向機構工作人員與長輩詳細說明「哈姆立克法」的正確操作時機與急救步驟，讓這場萬聖節參訪增添了守護生命的深厚意義。

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大湳分隊向機構工作人員與長輩詳細說明「哈姆立克法」的正確操作時機與急救步驟，讓這場萬聖節參訪增添了守護生命的深厚意義。圖：大湳分隊提供

大湳社區長照機構毛主任表示，機構長輩平時生活場域相對固定，能夠實際走出機構、走入社區單位接觸戶外，對長輩的身心健康非常有益。感謝大湳分隊友善、細心的接待，不僅準備精美小點心，在團體進出時也全程在旁協助，讓整場活動圓滿順利。

大湳分隊長吳寧全則指出，能在節慶前夕用輕鬆的方式與長輩們交流，是非常難得的機會，希望能帶給長輩們一個難忘且溫馨的萬聖節。也藉此提醒，高齡長者因吞嚥機能退化，進食時容易發生困難；若遇到長輩「輕度噎到」，應鼓勵其自行用力咳嗽排出；若情況嚴重、無法呼吸或發不出聲音，則應立即施予「哈姆立克急救法」，並在第一時間撥打119向消防單位求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：長照機構參訪桃消大湳分隊 長輩「搗蛋」學哈姆立克法

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