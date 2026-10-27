影／台中深夜路口爆巨響！轎車闖紅燈撞機車再連撞2車 18歲女騎士送醫

台中市北區太平路、五權路口今日凌晨發生車禍，陳姓男子駕駛轎車疑似闖紅燈後，與許姓女子騎乘的機車在路口擦撞，轎車再撞上路邊2部停放車輛。陳男手腳受傷自行就醫，許女送醫救治中。陳男酒測值為零，現場也未發現毒品跡證，警方正蒐證釐清肇事原因。

第二警分局今日凌晨0時18分許獲報，指太平路與五權路口發生交通事故。初步了解，陳男（24歲）駕駛轎車沿五權路行駛，行經太平路口時，疑闖紅燈與許女（18歲）的機車發生碰撞，隨後又撞上路邊停放的2輛轎車。

員警到場後對陳男實施酒測，確認並無飲酒；許女因仍在醫院救治，尚無法進行酒測，警方持續蒐證。現場經檢視，也未發現毒品跡證及徵候。

第二警分局呼籲，駕駛人行經路口務必遵守交通號誌，切勿闖紅燈，並隨時注意車前狀況；警方也將持續加強交通安全宣導與違規取締。

台中市陳姓男子今天凌晨開車行經北區太平路、五權路口時，疑闖紅燈，撞上騎機車的許姓女子。記者陳宏睿／翻攝