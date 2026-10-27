兒子縱火、老爸竄逃...宜蘭民宅暗夜惡火燒3棟 裸男稱不小心放火

宜蘭蘇澳永愛路一棟3層樓民宅昨晚驚傳火災，烈焰衝天波及左右鄰房，火警發生之際，一名疑似縱火男子奪門而出，全身赤裸躲在路邊草叢，被目擊者發現報警。這名26歲林男落網坦承與父親發生吵架不愉快，「不小心燒了房子」。

警方調查，蘇澳鎮永愛路房子是林男的父親所有，林姓男子曾有吸毒及竊盜前科，經常在地方上鬧事，連父親也受不了，月前搬到羅東鎮另外租房子住，幾天前因為與兒子大吵一架，不放心兒子狀況，最近幾天回蘇澳老家查看並住幾天。

昨晚9時許，男子與父親發生不愉快，疑似吸毒後縱火，大火濃煙從2樓冒出，直竄天際，火勢還延燒到旁邊2棟。

縣消防局獲報趕往搶救，所幸老父親已經從屋內逃出。目擊者表示，火災發生時一名年輕男子從屋內全身赤裸跑出來，躲在附近的路邊草叢，經通報警方到場逮人，「然後他就全裸被抓上車」。

火勢1個多小時後撲滅，男子落網後全身光溜，派出所所長拿出自己的衣服給男子穿上，26歲男坦承當下「不小心」是他放的火；地方人士對這名男子的行徑感到無奈，經常不時鬧事，彷如不定時炸彈，盼以法律制裁入獄或由相關單位進行安置。

宜蘭蘇澳鎮暗夜驚傳惡火，竟是吸毒男子與父親吵架不爽，放火燒了房子，，26歲林男落網後說是「不小心」。圖／消防局提供

男子縱火燒了老爸的房子，全身赤裸躲在路旁草叢，警方獲報上前逮人。圖／警方提供

宜蘭蘇澳鎮暗夜驚傳惡火，竟是吸毒男子與父親吵架不爽，放火燒了房子，26歲林男落網後說是「不小心」。圖／消防局提供