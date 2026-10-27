宜蘭蘇澳民宅暗夜火警 疑遭吸毒男縱火…他與家人吵架後裸奔逃家

宜蘭蘇澳鎮永愛路83巷一棟3層樓民宅26日晚間發生火警，大火濃煙從2樓冒出，直竄天際。火勢雖在1個多小時後撲滅，無人傷亡，但據了解，起火原因疑似有人縱火，男子吸毒後與家人吵架，裸奔出門後就發生火警，目前人已被帶到派出所詢問中。

縣消防局晚間9時42分接獲民眾119電話報案，位於蘇澳鎮永愛路83巷3樓透天民宅發生火災，火勢還延燒到旁邊2棟，所幸發生火警當下，屋裡的人都已經逃出來，火勢於22時48分撲滅，燃燒面積約90平方公尺。

網友目擊當下狀況在社群貼文，當時在朋友家騎樓聊天，突然看到裸男跑過去，沒多久聞到燒焦味，就來了一堆消防車；男子怪異行徑躲在一旁，有人通報警方「然後他就全裸露咕咕被抓上車」。

縣議員謝正信得知也趕往關心，遇到疑似縱火男子的家屬，據家屬表示，男子光著身子往外跑之前，屋內就已經發生大火，男子的父親迅速奪門而出，火勢已經蠻大了。

謝正信說，據其家人陳述男子當時沒有喝酒，應該有使用藥品狀況，才會「裸奔」往住家外面跑，警方前往附近公園躲藏地點找到該名男子，目前人已經被帶到馬賽派出所，起火原因正由警消調查中。

謝正信表示，男子曾有吸毒前科，彷如地方「不定時炸彈」，讓附近民眾長期飽受精神壓力，希望相關單位能夠將這位疑似的縱火嫌犯送辦或進行安置，避免造成治安問題。

蘇澳鎮永愛路一處民宅發生火警，從2樓冒出烈焰濃煙，男子疑似吸毒縱火，光著身子裸奔跑出家門，所幸無人傷亡，男子已被帶到派出所詢問。圖／消防局提供