疑身體不適…高雄女駕駛誤踩油門 追撞7汽機車自己頸椎骨折

林姓女子今天傍晚5時36分駕車行經高市武慶二路與輜汽路口，疑身體不適誤踩油門，先撞上停等紅燈的汽機車，又衝向路旁車輛，連環追撞5輛轎車及2輛機車，事故並造成林女頸椎骨折，被送醫治療；警方事後對3駕駛施以酒測，無人酒駕，肇責待釐清。

鳳山警分局指出，56歲林姓女子今天傍晚5時36分駕車沿武慶二路由南往北行駛，行經輜汽路口時，突往前衝越紅燈路口，後追撞36歲潘姓男子駕駛的轎車及51歲楊姓男子騎乘機車。

林女追撞汽機車後，車又往前衝，波及路旁停放的車輛，事故造成5輛轎車及2機車挨撞，所幸現場僅林女受傷，因頸椎骨折被送醫治療，幸無生命危險。

林女就醫後稱當時身體不適，精神不濟才誤踩油門肇禍；警方事後對林女、潘男及楊男實施酒精濃度檢測，酒測值均為零，亦無毒駕情事；初步研判林女疑因身體不適、未能專心駕駛而肇事，詳細肇責待交通大隊分析釐清。

林姓女子今天傍晚駕車行經高市武慶二路與輜汽路口，疑身體不適誤踩油門，連續追撞7輛汽機車，造成自己頸椎骨折。記者石秀華／翻攝