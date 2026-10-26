快訊

金鐘61／最大巧合！藍正龍當戲劇評審 周渝民拚視帝

吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

聽新聞
0:00 / 0:00

駕車駛入東海商圈炒飯街肇事逃逸 警查獲駕駛是逾期居留越南人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一輛白色轎車今天中午駛入東海商圈俗稱「炒飯街」內，因該處街道狹小，白車駛因擦撞他人機車，還卡在其間動彈不得。後來遇到警員盤查，駕駛棄車逃逸，等警員和民眾聯手將他攔獲壓制，才查出他是持觀光簽證來台並逾期居留的越南籍人士，已依法告發交通違規並送交移民署處置。

據了解，所謂的「炒飯街」是指台灣大道五段3巷的狹小巷道，因聚集了非常多家平價、大份量且主打炒飯、炒麵與各類快炒的小店，深受東海大學學生與在地居民喜愛，因此被代代相傳稱為「炒飯街」。

據了解，案發時該名越南籍男子神情慌張棄車逃跑，有民眾熱心協助攔住他，烏日警分局員警也隨後立即將其控制在場，並查出他是持觀光簽證入台但逾期外籍，於是將人帶返派出所告發交通違規，後續帶往移民署處置。

肇事的越南籍男子被警方壓制在地。圖／取自Threads「g_c_c_______」
肇事的越南籍男子被警方壓制在地。圖／取自Threads「g_c_c_______」

東海 越南 東海大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄轎車違停路口 警盤查駕駛嚇一跳擦撞警車被罰3萬6原因曝

屏東警逮2慣竊 搜刮路燈電線害公所損失逾5萬元

高雄警處理車禍事故 女駕駛從後追撞巡邏車…一下車「滿身酒氣」慘了

土城2車路口相撞！白車翻覆四輪朝天 女駕駛闖紅燈釀2傷

相關新聞

駕車駛入東海商圈炒飯街肇事逃逸 警查獲駕駛是逾期居留越南人

台中市一輛白色轎車今天中午駛入東海商圈俗稱「炒飯街」內，因該處街道狹小，白車駛因擦撞他人機車，還卡在其間動彈不得。後來遇到警員盤查，駕駛棄車逃逸，等警員和民眾聯手將他攔獲壓制，才查出他是持觀光簽證來台並逾期居留的越南籍人士，已依法告發交通違規並送交移民署處置。

高雄城中城大樓舊址旁華廈竄火 警消急派人車灌救

高雄鹽埕區大有街某華廈1、2樓今天下午3時50分許發生火警，由於旁邊就是城中城大樓舊址，火警勾起在地人慘痛回應，所幸火勢約10分鐘撲滅，無人傷亡。

台北客運與轎車在水金九風景區金水路對撞 交通受阻1小時

曾姓男子駕駛台北客運，徐姓男子駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區連接九份、金瓜石的金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。警方在近1小時排除事故車禍，恢復正常通行。兩名駕駛人接受酒測數值均為0，徐男胸部挫傷送醫。事故原因由警方調中。

台鐵七堵站月台角落偷抽菸 50歲男被揪出依法函送裁罰

曾姓男子昨晚在台鐵七堵站月台中吸菸，見民眾側目，尾隨對方理論，警方獲報介入，曾男坦承違規抽菸，警詢後依違反菸害防制法函送基隆市衛生局裁罰。

失蹤男子陳屍大排泡水3日遺體腫脹 網傳遭人打死棄屍警闢謠

屏東縣新園鄉的32歲孔姓男子為失蹤人口，昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，遺體因泡水3日呈現腫脹狀態。網路上有網友傳言他是被人打死的，警方闢謠，調閱監視器孔男落水前並無他人在場及外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。

進口油電車突路邊起火燒成骨架 駕駛及時逃出但意識不清送醫

台南市柳營區中山西路三段、長榮路五段交叉路口上午一輛進口品牌油電車不明原因冒煙，駕駛在起火前逃離，車子最後燒成骨架。消防員到場發現駕駛受傷意識不清楚，但對聲音有反應，消防救護車送柳營奇美醫院治療中。車輛起火原因待查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。