駕車駛入東海商圈炒飯街肇事逃逸 警查獲駕駛是逾期居留越南人

台中市一輛白色轎車今天中午駛入東海商圈俗稱「炒飯街」內，因該處街道狹小，白車駛因擦撞他人機車，還卡在其間動彈不得。後來遇到警員盤查，駕駛棄車逃逸，等警員和民眾聯手將他攔獲壓制，才查出他是持觀光簽證來台並逾期居留的越南籍人士，已依法告發交通違規並送交移民署處置。

據了解，所謂的「炒飯街」是指台灣大道五段3巷的狹小巷道，因聚集了非常多家平價、大份量且主打炒飯、炒麵與各類快炒的小店，深受東海大學學生與在地居民喜愛，因此被代代相傳稱為「炒飯街」。

據了解，案發時該名越南籍男子神情慌張棄車逃跑，有民眾熱心協助攔住他，烏日警分局員警也隨後立即將其控制在場，並查出他是持觀光簽證入台但逾期外籍，於是將人帶返派出所告發交通違規，後續帶往移民署處置。