快訊

蔡康永待到最後！讚蔣萬安致詞有感情 談大陸粉絲「道別也道歉」

原廠藥換學名藥害血壓、血脂飆高？醫揭關鍵：先查這2件事

中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台北客運與轎車在水金九風景區金水路對撞 交通受阻1小時

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

曾姓男子駕駛台北客運，徐姓男子駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區連接九份、金瓜石的金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。警方在近1小時排除事故車禍，恢復正常通行。兩名駕駛人接受酒測數值均為0，徐男胸部挫傷送醫。事故原因由警方調中。

瑞芳警方初步調查，今下下午1時15分，金光路221號前發生車禍。29歲徐男開車沿金光路往九份方向行駛，在一處彎道，與對向38歲曾男駕駛的台北客運，疑雙方都未注意車前狀況，會車時對撞，兩輛車的左前車頭都受損。

由於事故車輛占用車道，雙向車輛都無法通行。有人拍下車禍畫面，上傳社群媒體，表示許多人都下車用走的，但去報時山要「走到死是不是？」

警方到場測繪採證後，基隆客運先行離開現場，員警在現場指揮車輛雙向單線通行，下午2時7分將轎車移置路旁後，恢復雙向正常通行。

警方對徐、曾實施酒精濃度測試，酒測值均為0.00MG/L，兩人也無毒品前科，全案依交通事故處理程序，釐清肇事原因和責任。消防局獲派派遣救護車，將徐男送往基隆長庚醫院治療後，無生命危險。

曾男駕駛台北客運，徐男駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝
曾男駕駛台北客運，徐男駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝

曾男駕駛台北客運，徐男駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝
曾男駕駛台北客運，徐男駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝

台北 金瓜石 瑞芳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄奪命車禍！女騎士右轉擦撞摔倒 慘遭聯結車壓死

高雄警處理車禍事故 女駕駛從後追撞巡邏車…一下車「滿身酒氣」慘了

高雄轎車違停路口 警盤查駕駛嚇一跳擦撞警車被罰3萬6原因曝

土城2車路口相撞！白車翻覆四輪朝天 女駕駛闖紅燈釀2傷

相關新聞

台北客運與轎車在水金九風景區金水路對撞 交通受阻1小時

曾姓男子駕駛台北客運，徐姓男子駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區連接九份、金瓜石的金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。警方在近1小時排除事故車禍，恢復正常通行。兩名駕駛人接受酒測數值均為0，徐男胸部挫傷送醫。事故原因由警方調中。

台鐵七堵站月台角落偷抽菸 50歲男被揪出依法函送裁罰

曾姓男子昨晚在台鐵七堵站月台中吸菸，見民眾側目，尾隨對方理論，警方獲報介入，曾男坦承違規抽菸，警詢後依違反菸害防制法函送基隆市衛生局裁罰。

失蹤男子陳屍大排泡水3日遺體腫脹 網傳遭人打死棄屍警闢謠

屏東縣新園鄉的32歲孔姓男子為失蹤人口，昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，遺體因泡水3日呈現腫脹狀態。網路上有網友傳言他是被人打死的，警方闢謠，調閱監視器孔男落水前並無他人在場及外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。

進口油電車突路邊起火燒成骨架 駕駛及時逃出但意識不清送醫

台南市柳營區中山西路三段、長榮路五段交叉路口上午一輛進口品牌油電車不明原因冒煙，駕駛在起火前逃離，車子最後燒成骨架。消防員到場發現駕駛受傷意識不清楚，但對聲音有反應，消防救護車送柳營奇美醫院治療中。車輛起火原因待查。

高雄1月大男嬰餵奶後入睡疑窒息死亡 母心碎檢方將相驗死因

高雄市一名1月大男嬰今天清晨被送醫急救後不幸死亡，警方接獲院方通報到場，男嬰母親心碎指出，當晚兒子餵奶後入睡，清晨5時發現兒子出現異狀沒氣息打119求救送醫不治，警方初步檢視男嬰身上無明顯外傷，疑意外窒息死亡，初步排除兒虐。

高雄奪命車禍！女騎士右轉擦撞摔倒 慘遭聯結車壓死

黃姓男子今天上午8時駕聯結車沿高市仁武區鳳仁路北向南行駛右轉車道時，騎機車的王姓女子疑因行車間隔太近及大車視線死角，機車擦撞聯結車後，王連人帶車倒地遭輾過，當場慘死輪下，警方在街頭當場拉起藍色小帳棚，將報請檢察官相驗，釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。