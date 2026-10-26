台北客運與轎車在水金九風景區金水路對撞 交通受阻1小時

曾姓男子駕駛台北客運，徐姓男子駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區連接九份、金瓜石的金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。警方在近1小時排除事故車禍，恢復正常通行。兩名駕駛人接受酒測數值均為0，徐男胸部挫傷送醫。事故原因由警方調中。

瑞芳警方初步調查，今下下午1時15分，金光路221號前發生車禍。29歲徐男開車沿金光路往九份方向行駛，在一處彎道，與對向38歲曾男駕駛的台北客運，疑雙方都未注意車前狀況，會車時對撞，兩輛車的左前車頭都受損。

由於事故車輛占用車道，雙向車輛都無法通行。有人拍下車禍畫面，上傳社群媒體，表示許多人都下車用走的，但去報時山要「走到死是不是？」

警方到場測繪採證後，基隆客運先行離開現場，員警在現場指揮車輛雙向單線通行，下午2時7分將轎車移置路旁後，恢復雙向正常通行。

警方對徐、曾實施酒精濃度測試，酒測值均為0.00MG/L，兩人也無毒品前科，全案依交通事故處理程序，釐清肇事原因和責任。消防局獲派派遣救護車，將徐男送往基隆長庚醫院治療後，無生命危險。

曾男駕駛台北客運，徐男駕駛轎車，今天下午在新北市瑞芳區金光路在一處彎道對撞。由於車道不寬，雙向車流受阻，造成塞車。記者邱瑞杰／翻攝