台鐵七堵站月台角落偷抽菸 50歲男被揪出依法函送裁罰

曾姓男子昨晚在台鐵七堵站月台中吸菸，見民眾側目，尾隨對方理論，警方獲報介入，曾男坦承違規抽菸，警詢後依違反菸害防制法函送基隆市衛生局裁罰。

據悉，50歲曾男昨晚8時許在台鐵七堵站第2月台候車時，逕自點菸、抽菸，引起民眾側目。其中，有民眾見狀準備向站務員反應，曾男緊隨而至與對方理論，警方獲報旋即介入，曾男吸菸過程也被民眾拍下。

警方調查，鐵路警察局獲報後派員介入，員警到場時，曾男已無吸菸行為，但坦承在月台內抽菸，頻頻向員警致歉，警方清查後通報基隆市衛生局裁罰。

警方指出，菸害防制法規定，大眾運輸工具、計程車、遊覽車、車站及旅客等候室等場所全面禁菸；違規吸菸者可處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康