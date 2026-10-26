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餐廳凌晨爆持刀傷人衝突 桃園警3分鐘到場帶回7人送辦

中央社／ 桃園26日電

桃園市桃園區中華路一家餐廳今天凌晨發生鬥毆事件，有男子酒後與鄰桌口角雙方爆發衝突，一男子竟持菜刀揮舞造成3人受傷，警方獲報啟動快打機制3分鐘內到場帶回7人送辦。

桃園分局武陵派出所副所長吳建葦接受媒體聯訪表示，警方在今天凌晨3時12分許接獲報案，指稱中華路某餐廳內有客人因口角引發衝突，進而互毆。勤務指揮中心獲報後立即啟動快打機制，調派20名警力於3分鐘內迅速抵達並控制現場。

吳建葦指出，初步調查，男子酒後與鄰桌王男（38歲）互看不順眼，雙方發生口角後進而爆發衝突，王男因只有2人不敵對方5人，竟持店內菜刀揮舞，造成對方3人手臂、手腕遭割傷，隨後逃往餐廳2樓倉庫躲藏。警方到場後展開攻堅，喝令嫌犯棄械，並順利控制相關人員。

桃園分局說，警方隨後將涉案7人，包括王男一方2人及對方5人，全數帶返派出所，全案依聚眾鬥毆、殺人未遂及傷害等罪嫌移請偵辦，桃園分局強調，警方對於暴力犯罪絕不寬貸，不容任何人無故滋生事端，破壞社會秩序，違法者必定依法究辦。

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