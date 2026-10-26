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失蹤男子陳屍大排泡水3日遺體腫脹 網傳遭人打死棄屍警闢謠
屏東縣新園鄉的32歲孔姓男子為失蹤人口，昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，遺體因泡水3日呈現腫脹狀態。網路上有網友傳言他是被人打死的，警方闢謠，調閱監視器孔男落水前並無他人在場及外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。
孔男22日出門後就沒在回家，已被報失蹤人口；昨天下午有人發現在新園鄉共和村中正路241號前大排水溝渠內有一具遺體，警方到場調查後，確定是失蹤的孔男，遺體因泡水3日已呈現腫脹狀態。
有網友在網路發文指出，孔男是被人打死丟在水溝，「事情並不單純，他在我們這邊生活那麼久，什麼時候不掉進水溝，剛好被打這幾天掉進去？」也有人說孔男是為了躲打他的人自己爬到水溝躲起來的。
警方則闢謠指出，調閱監視器相關畫面，顯示孔男當天從家中徒步出門至落水地點，過程中均獨自一人，無與他人接觸或追趕等外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。
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