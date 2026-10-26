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失蹤男子陳屍大排泡水3日遺體腫脹 網傳遭人打死棄屍警闢謠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣新園鄉的32歲孔姓男子為失蹤人口，昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，遺體因泡水3日呈現腫脹狀態。網路上有網友傳言他是被人打死的，警方闢謠，調閱監視器孔男落水前並無他人在場及外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。

孔男22日出門後就沒在回家，已被報失蹤人口；昨天下午有人發現在新園鄉共和村中正路241號前大排水溝渠內有一具遺體，警方到場調查後，確定是失蹤的孔男，遺體因泡水3日已呈現腫脹狀態。

有網友在網路發文指出，孔男是被人打死丟在水溝，「事情並不單純，他在我們這邊生活那麼久，什麼時候不掉進水溝，剛好被打這幾天掉進去？」也有人說孔男是為了躲打他的人自己爬到水溝躲起來的。

警方則闢謠指出，調閱監視器相關畫面，顯示孔男當天從家中徒步出門至落水地點，過程中均獨自一人，無與他人接觸或追趕等外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。

屏東縣新園鄉失蹤人口孔男昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，警方表示孔男落水前並無他人在場及外力介入，死因仍待釐清。記者潘奕言／翻攝
屏東縣新園鄉失蹤人口孔男昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，警方表示孔男落水前並無他人在場及外力介入，死因仍待釐清。記者潘奕言／翻攝

屏東縣新園鄉失蹤人口孔男昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，警方表示孔男落水前並無他人在場及外力介入，死因仍待釐清。記者潘奕言／翻攝
屏東縣新園鄉失蹤人口孔男昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，警方表示孔男落水前並無他人在場及外力介入，死因仍待釐清。記者潘奕言／翻攝

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