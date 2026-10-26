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進口油電車突路邊起火燒成骨架 駕駛及時逃出但意識不清送醫
台南市柳營區中山西路三段、長榮路五段交叉路口上午一輛進口品牌油電車不明原因冒煙，駕駛在起火前逃離，車子最後燒成骨架。消防員到場發現駕駛受傷意識不清楚，但對聲音有反應，消防救護車送柳營奇美醫院治療中。車輛起火原因待查。
台南市消防局表示，貨報後出動3車4人，現場由柳營分隊小隊長蘇雍傑指揮。人員到場發現39歲駕駛人在車外意識不清、對聲音有反應，現場包紮傷口後處置後送醫。柳營奇美表示傷者外傷不嚴重，但意識不是很清楚，必須住院詳細檢查治療。
目擊民眾指稱，這輛豪華品牌進口車掛的是白底紅字營業用車牌，不明原因停在人行道護欄旁冒煙，駕駛自行開門逃離，隨即就起火全面燃燒，消防員很快到達卻根本來不及搶救，只能噴水降溫、車子最後燒成骨架。
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