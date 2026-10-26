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高雄1月大男嬰餵奶後入睡疑窒息死亡 母心碎檢方將相驗死因
高雄市一名1月大男嬰今天清晨被送醫急救後不幸死亡，警方接獲院方通報到場，男嬰母親心碎指出，當晚兒子餵奶後入睡，清晨5時發現兒子出現異狀沒氣息打119求救送醫不治，警方初步檢視男嬰身上無明顯外傷，疑意外窒息死亡，初步排除兒虐。
前鎮警分局指出，警方於今天清晨5時48分許接獲阮綜合醫院通報，稱有一名出生約1個月男嬰經家屬送醫急救後，仍不幸死亡。
經警方到場了解，男嬰昨天晚間由母親餵奶後入睡，今天清晨約5時許母親發現男嬰身體異常，隨即送醫急救。警方初步檢視男嬰身上無明顯外傷，初步排除兒虐情事，疑為意外窒息，確切死因仍待釐清。
警方派員進行現場勘察及調查，並依規定通報高市社會局等權責機關，後續將報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因。
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