高雄1月大男嬰餵奶後入睡疑窒息死亡 母心碎檢方將相驗死因

屏東縣新園鄉的32歲孔姓男子為失蹤人口，昨天被人發現死亡在共和村一處大排水溝渠內，遺體因泡水3日呈現腫脹狀態。網路上有網友傳言他是被人打死的，警方闢謠，調閱監視器孔男落水前並無他人在場及外力介入，確切死因報請屏東地檢署相驗調查釐清中。

2026-10-26 11:49