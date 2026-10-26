高雄奪命車禍！女騎士右轉擦撞摔倒 慘遭聯結車壓死

黃姓男子今天上午8時駕聯結車沿高市仁武區鳳仁路北向南行駛右轉車道時，騎機車的王姓女子疑因行車間隔太近及大車視線死角，機車擦撞聯結車後，王連人帶車倒地遭輾過，當場慘死輪下，警方在街頭當場拉起藍色小帳棚，將報請檢察官相驗，釐清死因。

該起事故被網友目擊PO網貼文描述，原本遠看想說救護車怎麼都不動，連擔架也沒看到，結果過幾分鐘後就看到拿帳篷出來搭了。

仁武警分局調查，駕駛聯結車的黃姓男子（58歲）今天上午8時沿鳳仁路北向南行駛右轉車道，欲右轉往澄觀路向西行駛，與騎機車的王姓女（約59歲）疑似因行車間隔太近致撞。

115年10月26日8時許，營業大貨車駕駛黃男（約58歲）沿仁武區鳳仁路北向南行駛右轉車道，欲右轉往澄觀路向西行駛，與普重機車騎士王姓女子（59歲）疑似因行車間隔太近，聯結車擦撞機車。

當時王女連人帶車倒地後，遭聯結車輾壓，當場失去生命跡象，救護車趕抵，發現王女已死亡未送醫；警方現場實施交通管制，黃男經實施酒測，無酒駕行為。

警方於事故現場依規定測繪及採證，初步勘查貨車駕駛黃男無超載違規情事、視野輔助器運作正常；初步研判，雙方駕駛均未保持行車安全間隔導致肇事，詳細肇責待交通大隊釐清；並報請檢察官相驗，以釐清王女死因。

黃姓男子今天上午8時駕聯結車沿高市鳳仁路右轉車道時，擦撞騎機車的王姓女子，致王女慘死輪下。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天上午8時駕聯結車沿高市鳳仁路右轉車道時，擦撞騎機車的王姓女子，致王女慘死輪下。記者石秀華／翻攝

黃姓男子今天上午8時駕聯結車沿高市鳳仁路右轉車道時，擦撞騎機車的王姓女子，致王女慘死輪下。記者石秀華／翻攝