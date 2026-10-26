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土城2車路口相撞！白車翻覆四輪朝天 女駕駛闖紅燈釀2傷
新北市土城區金城路三段與延吉街口昨晚間發生交通事故，朱姓女子駕駛營業小客車闖紅燈直行，與另輛準備左轉的營業小客車發生碰撞。其中一輛白色車輛遭撞後當場翻覆，四輪朝天，過程伴隨火花及煙塵，畫面相當驚險。事故造成2名駕駛四肢擦挫傷，警方已針對朱女闖紅燈行為製單舉發。
事故發生時，一輛黃色營業小客車闖紅燈駛入路口，另輛白色車輛從左側行駛而來，雙方在路口發生猛烈碰撞。白色車輛遭撞擊後，車身瞬間翻起，在路面翻覆滑行，最後四輪朝天停在路口一側，過程中還可見火花，隨後現場揚起大片煙塵，撞擊力道相當大。
土城分局表示，昨晚11時47分接獲通報，土城區金城路三段、延吉街口發生交通事故，經調查，民國49年次朱姓女子駕駛營業小客車，沿金城路三段往中和方向行駛，行經路口時闖紅燈直行。
當時民國50年次莊姓男子同樣駕駛營業小客車，沿延吉街行駛，準備左轉進入金城路三段，雙方車輛不慎在路口發生碰撞，造成朱女及莊男四肢擦挫傷。
警方表示，全案依交通事故相關規定處理，並針對朱女闖紅燈行為製單舉發。
土城警分局呼籲，駕駛人行經路口應遵守交通號誌，切勿闖紅燈，並減速慢行、注意周遭車輛及行人動態，確認安全後再通過路口，避免因違規或一時疏忽發生交通事故。
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