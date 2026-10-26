獨／安平碼頭纜繩飛起砸中他致落水溺斃 業者與現場督導遭訴過失致死

台南市一間經營觀光遊艇公司的周姓退休員工，去年回安平碼頭找昔日同事聊天，見遊艇靠岸主動幫忙拉纜繩，卻遭晃動甩起的纜繩擊中腿部，落水溺斃；莊姓負責人辯稱沒有把他當外人才未禁止出入，洪姓現場督導辯稱「我莫名其妙變被告，我沒有罪」，台南地檢署將2人依過失致死罪起訴。

起訴書指出，台南市一間經營水域遊憩活動為業的公司，在安平區設有觀光遊艇上下船碼頭，莊姓男子是公司負責人，負責重大決策、活動及資金調度，洪姓男子擔任現場督導，負責人力調度、現場管理及開船導覽；周姓男子原本為公司員工，已於2023年5月退休。

周在退休後，仍會定期到碼頭與同事聊天，去年6月12日下午4時許，周再到碼頭拜訪前同事；當時周見遊艇靠岸，跨越管制區域前往碼頭拉纜繩，卻未穿救生衣。當時纜繩因船隻晃動牽引而甩起，從後方擊中周的腿部，導致周失去重心落水；現場人員通報救援，將周送醫仍因溺水窒息死亡。

案經周的兒子對公司提告，檢警偵辦時，莊姓負責人承認周在事發時已非公司員工，公司也未強制員工在碼頭工作一定要穿救生衣，但矢口否認犯罪；辯稱周退休後，「我們沒有把他當外人，所以沒有特別禁止他出入我們公司任何地方」。

洪姓督導承認知道周已退休，且未要求碼頭作業人員穿戴救生設備，但也矢口否認犯行，稱「我覺得很可笑，我莫名其妙變被告，我沒有罪」。

檢方指出，依據勞動部職業安全衛生署調查認為，雖然周退休後，公司每月支付他8000元生活費，但周與公司的從屬性薄弱，本案不屬職業安全衛生法所稱職業災害；經比對員工名單、薪資單、值班表及帳戶交易等資料，認定周退休後已與公司沒有僱傭關係。

檢方認為，碼頭上懸掛「專用碼頭，請勿進入」告示，周既非員工，已屬外部人員，本無進入管制區域的權限；莊、洪明知周平時會在遊艇抵達時幫忙拉纜繩，卻未阻止，任由周進出管制區域，也未告知其他員工禁止他進入。

檢方認定，纜繩另一端連著數噸重、易受海水及風力影響晃動的遊艇，拉繫纜繩顯具有一定危險性；2人放任周進入、使他暴露於高危險環境，導致周遭纜繩擊中下半身而落水身亡，其過失與周死亡結果間具有相當因果關係，依法提起公訴。