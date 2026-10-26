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高雄轎車違停路口 警盤查駕駛嚇一跳擦撞警車被罰3萬6原因曝
陳姓男子今天凌晨3時15分駕車未熄火違停在高市中華與七賢路口，警方獲報到場，請陳男移至路旁時，陳疑疲勞被警方嚇到，腳踩油門沒掌控好擦撞巡邏車，下車後又被查出無照駕駛，當場被扣車，吞罰至少3萬6000元罰單。
新興警分局前金派出所今天凌晨3時15分獲報中華路和七賢路口有車輛違停路旁，線上警網趕抵查處時，發現Toyota轎車駕駛陳姓男子（24歲）未熄火違停，已影響其他用路人的安全，於是趨前提醒陳男先將車移至路旁。
沒料，陳在恍神中見警方出現，疑因疲勞腳踩油門沒掌握好車頭擦撞巡邏警車，所幸沒人受傷。
陳男一臉愧疚下車，警方檢測陳男未發現有毒駕或酒駕不法情形，但陳卻無照駕車，於是告發無照交通違規，並查扣車牌與移置保管車輛，可處罰款3萬6000至6萬元罰鍰。
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