放不下舊愛...台中男持刀襲擊前女友新歡 扭打中雙方都見血

台南市一間經營觀光遊艇公司的周姓退休員工，去年回安平碼頭找昔日同事聊天，見遊艇靠岸主動幫忙拉纜繩，卻遭晃動甩起的纜繩擊中腿部，落水溺斃；莊姓負責人辯稱沒有把他當外人才未禁止出入，洪姓現場督導辯稱「我莫名其妙變被告，我沒有罪」，台南地檢署將2人依過失致死罪起訴。

2026-10-26 10:16