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放不下舊愛...台中男持刀襲擊前女友新歡 扭打中雙方都見血
台中市北屯區柳陽東街昨天深夜上演情場衝突，葉姓男子疑因前女友的感情糾紛，持刀攻擊女方的現任男友、陳姓男子。兩人扭打過程中手部都遭劃傷，所幸均無生命危險。雙方互控對方傷害，第五警分局釐清案情後，依傷害罪嫌，將兩人函送台中地檢署偵辦。
第五警分局在25日22時許接獲報案，指出轄區北屯區柳陽東街發生民眾糾紛，警網隨即趕赴現場處理。
經初步了解，葉男（35歲）為女方前男友，陳男（21歲）為女方現任男友，兩人因感情糾紛爆發衝突。葉男持刀攻擊陳男，雙方扭打過程中均遭劃傷，警方隨即協助送醫治療。警方釐清事發經過後，依傷害罪嫌將兩人函送台中地檢署偵辦。
第五警分局呼籲，民眾遇到糾紛務必保持理性，善用法律調解機制，透過合法管道解決；警方也將持續維護社區安寧與秩序，為市民打造安心的生活環境。
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