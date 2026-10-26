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台南市警察局110e化勤指中心系統明維護 暫停簡訊報案服務4小時

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局明天上午9時至下午1時因辦理「110e化勤務指管系統」設備資安維護，暫停簡訊報案服務，若民眾有使用簡訊報案的需求，提醒可用手機下載「110視訊報案APP」，其中功能包含：報案定位、視訊傳送、文字對談、個人資訊等，民眾不需說話，傳送文字就可以完成報案。

台南市警局指出，為強化勤務指揮中心110e化勤務指揮管制系統硬體設備資訊安全，明天上午9時至下午1時止辦理「110e化勤務指管系統」設備資安維護，進行檢查相關硬體防護機制及更新相關硬體設備韌體；系統更新維護期間，暫停簡訊報案服務，待系統竣工後，恢復正常使用。

警察局說明，南市警局簡訊報案專線「0911-510-916」停用期間，民眾可提前下載「110視訊報案APP」，功能包括：雙向文字對談，可使用無聲及有聲，不需說話也可以完成報案；報案定位功能，整合GPS定位功能，能即時提供報案人所在位置。

視訊傳送功能，可整合視訊電話，即時回傳現場影像，完整傳達現場實況，提供110受理員警快速掌握現場需求；完整個人資訊蒐整，提供個人設定特殊狀況及緊急連絡人，讓受理員警第一時間掌握相關需求。

警方表示，聽語障人士遇有緊急事件，往往需要以簡訊求救，一般民眾在遇幫派分子糾纏，不敢直接打電話報警，或深夜遭不明人士跟蹤騷擾時等狀況時，均可使用「110視訊報案APP」；下載方式是在手機軟體程式搜尋「110視訊報案」，安裝App後即可開啟使用。

台南市警察局明天上午9時至下午1時因辦理「110e化勤務指管系統」設備資安維護，暫停簡訊報案服務，若民眾有使用簡訊報案的需求，提醒可用手機下載「110視訊報案APP」。圖／翻攝自台南市警察局官網
台南市警察局明天上午9時至下午1時因辦理「110e化勤務指管系統」設備資安維護，暫停簡訊報案服務，若民眾有使用簡訊報案的需求，提醒可用手機下載「110視訊報案APP」。圖／翻攝自台南市警察局官網

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